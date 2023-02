Französische Mentalität wirkt sich auf Unternehmenskultur und Führungsstil aus

Der staatliche Einfluss auf die Wirtschaft ist in Frankreich traditionell groß; an zahlreichen Konzernen ist der Staat direkt beteiligt. Unter anderem deshalb sind es in Frankreich lebende Personen gewohnt, abgesichert zu sein. Das wirkt sich auch auf die Unternehmenskultur aus.

Es gibt nicht nur hoch entwickelte Sozialversicherungssysteme, sondern Frankreich setzt sich zudem gezielt für die Familienförderung ein. Das beschert dem Land eine vergleichsweise hohe Geburtenrate.

Intellektueller Reichtum, eine starke Persönlichkeit und die Zugehörigkeit zu einer Elite bringen in Frankreich Anerkennung. Dieses elitäre Denken offenbart sich auch im französischen Bildungssystem mit seinen Eliteschulen und Universitäten.

Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologe Geert Hofstede wies in seinen Untersuchungen darauf hin, dass in Frankreich Ungleichheiten und Abhängigkeiten bis zu einem gewissen Grad akzeptiert werden. Das geschieht in einer Dimension, die untypisch hoch für eine individualistische Gesellschaft ist.