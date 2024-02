Führungsstil mit klaren Vorgaben erforderlich

Der typische Führungsstil in Polen ist immer noch hierarchisch geprägt. An vielen Stellen gilt es, die Führungskultur zu verbessern. Diese beruht nicht allein auf einer formalen Position, sondern auf persönlichem Einfluss und der Fähigkeit, Menschen zum Handeln zu bewegen.

Wie in anderen Ländern müssen auch in Polen Führungskräfte selbstbestimmt sein und eine Vision haben. Sie sollten in der Lage sein, Mitarbeitende für die Vision zu begeistern und konkrete Schritte im Team umzusetzen. Dafür unabdingbar: klar kommunizieren, Vertrauen schaffen und zuhören. Den Erfolg und die Leistungen anderer anzuerkennen ist Teil eines erfolgreichen Führungsstils in Polen.

Trotz der Anzeichen für einen zunehmenden Wirtschaftspatriotismus ist sich Polen der Bedeutung von Globalisierung und Digitalisierung bewusst. Dabei setzt das Land verstärkt auf die eigene Innovationskraft.

Bis zu welchem Grad moderne Führungs- und Unternehmenskulturen umgesetzt werden können, ist schwer vorherzusehen.