Was versteht man unter einer Zielgruppe?

Gemäß der sogenannten Engpasskonzentrierten Strategie (EKS) ist eine Zielgruppe eine Gruppe von Menschen oder Organisationen mit gleichen Problemen, Bedürfnissen oder Wünschen. Die Trennung in demografische und psychografische Zielgruppen macht das deutlich. „Frauen ab 50“ ist eine demografische Zielgruppe.

Maßgeblich ist jedoch die psychografische, also diejenige, die durch ihre Psychologie und nicht durch ihre äußeren Merkmale bestimmt wird.

Was traditionell unter einer Zielgruppe verstanden wird, also zum Beispiel „Frauen ab 50“ oder Arztpraxen, ist in Wirklichkeit gar keine Zielgruppe. Hierbei handelt es sich lediglich um Indizien dafür.