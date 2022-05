3. Verstehen Sie Ihre Kunden

Wesentlich ist, dass Sie Ihre Kunden verstehen und sich in sie hineinversetzen können und eine gemeinsame Sprache mit ihnen sprechen. Dies ist wichtig, um Kunden das Gefühl zu geben, dass sie verstanden werden, und es sorgt für Wohlbefinden. Bauen Sie Ihre Onlinepräsenz in Stil, Sprache, Layout und Inhalt angepasst an Ihre Zielgruppe auf und verwenden Sie diese Corporate Identity in allen Geschäftsbereichen.

Auch am Telefon: Entscheiden Sie sich für die richtige Ansprache und verwenden Sie Phrasen, die zu Ihnen und Ihren Kunden passen. Das schafft Vertrauen und gleichzeitig Einzigartigkeit und Persönlichkeit. Ihre Zielgruppe wird sich angesprochen und wohlfühlen, was auch zu schnelleren Kaufentscheidungen führt.