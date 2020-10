Kunden verstehen: Was Menschen tatsächlich kaufen

Früher hat man seine Kunden ganz simpel in Zielgruppentöpfe gepackt und mit Standards versorgt. Längst weiß man inzwischen, dass das so nicht mehr funktioniert. Denn die Menschen sind verschieden und so verschieden kaufen sie auch. Geschlecht, Alter, Einkommen und Lebenssituation spielen eine maßgebliche Rolle. Auch der individuelle Persönlichkeitstyp, sein Emotionssystem, seine Denkhaltung und seine Wertewelt zählen. Sogar die schwankende Tageslaune ist relevant. Was Kunden im Kern von einem Anbieter wollen, lässt sich so zusammenfassen:

mach es so einfach wie möglich,

mach den Zugang möglichst bequem,

gib mir die bestmögliche Lösung,

gib mir diese so schnell wie möglich,

gib mir Hilfe, wenn ich sie brauche,

gib mir bei all dem ein gutes Gefühl.

Vor allem das Menschliche rückt ins Rampenlicht. Pure Technologie kann allenfalls kurzfristig begeistern. Zudem ist Technologie nicht exklusiv. Sie ist schnell imitiert. So sorgt sie bestenfalls nur temporär für einen Wettbewerbsvorteil.

Auch Produkte sind ruckzuck kopiert und leicht vergleichbar. Hierdurch geraten sie sofort in den Preiswettbewerb und im Preiswettbewerb verliert jedes Produkt sein Charisma. Personalisierte Servicemomente hingegen sorgen für Differenzierung, für Individualisierung und Emotionalisierung. Denn egal, ob im B2B- oder im B2C-Geschäft: Ohne Emotionen kommt keine Entscheidung zustande.