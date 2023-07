Unterteilung in Wartezeit und Bearbeitungszeit

Materialien oder Teile durchlaufen einen Produktionsprozess, bis aus ihnen ein fertiges Produkt für Kunden wird. Dabei lässt sich erkennen: Zu bestimmten Zeiten wird etwas bearbeitet, zu anderen Zeiten liegen die Teile oder halbfertigen Produkte herum und warten. Entsprechend wird die Durchlaufzeit in Bearbeitungszeit und Wartezeit unterteilt.

Der Teil der Durchlaufzeit, in dem wirklich etwas mit den Materialien oder Teilen geschieht, ist die Bearbeitungszeit. Hier erfolgt die eigentliche Wertschöpfung. Das Material wird gemischt, geformt, erhitzt, veredelt und Teile werden zusammengefügt, montiert und als Produkte verpackt.

Während der Wartezeit erfolgt keine Wertschöpfung. Die Materialien, Teile oder Produkte liegen nur da oder werden transportiert. Zur Wartezeit gehören deshalb die Transportzeit, die Lagerzeit und die Liegezeit. Außerdem kann es unvorhergesehene weitere unproduktive Zusatzzeiten geben, in denen aufgrund von Störungen oder Fehlplanung nichts bearbeitet wird.

Die Bearbeitungszeit ist in der Summe meist kürzer als die Wartezeit. Das heißt: Das Produkt wird gar nicht laufend bearbeitet, sondern es „wartet“ häufig nur, bis der nächste Produktionsschritt durchgeführt wird. Deshalb ist es wichtig, dass die Prozesse optimal aufeinander abgestimmt werden und möglichst nahtlos ineinander greifen.

Die Durchlaufzeit ist die Summe aus Wartezeit und Bearbeitungszeit von dem Moment an, in welchem das Produkt den aktuellen Prozess erreicht bis zum Übergang in den nächsten Prozess.