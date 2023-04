Reframing am Beispiel erklärt

Nehmen wir an, in Ihrem Unternehmen stehen bedeutsame Veränderungsprozesse an. Sie sind ein Befürworter des Wandels, aber es gibt auch Gegner, Blockierer und Bedenkenträger, mithin Menschen, die mehr oder weniger sachliche Argumente in den Fokus rücken, die gegen die Veränderung sprechen. Das Hauptargument der Gegner lautet: „Veränderungen bringen nur Unruhe in das Unternehmen!“

Anhand dieses Beispiels lassen sich die wichtigsten Techniken des Reframing vorstellen und erläutern. So wird deutlich, wie Sie durch Reframing dem Argument begegnen können.