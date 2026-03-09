Lizenzmanagement im MittelstandStrukturen schaffen, Kosten kontrollieren, Risiken vermeiden
Heutzutage ist nahezu jeder Geschäftsprozess mehr oder weniger durch Software geprägt. Lizenzen werden allerdings trotzdem in vielen mittelständischen Unternehmen als eine Art Nebenprodukt der IT-Beschaffung behandelt.
Das kann zu Problemen führen. Wenn Hersteller Prüfungen ankündigen oder Budgets unerwartet steigen, zeigt sich häufig, dass Transparenz und klare Zuständigkeiten fehlen.
Lizenzmanagement sollte daher eine Führungsaufgabe sein.
Die Kostenstrukturen verstehen und systematisch steuern
Lizenzkosten wachsen oft schrittweise: Einzelkäufe durch Fachabteilungen, kurzfristige Erweiterungen oder projektbezogene Sonderlösungen können sich mit der Zeit summieren. Oftmals werden auch Testversionen angeschafft, die dann kostenpflichtig verlängert werden, ohne dass das vorher geplant war.
Auch die Beratungspraxis von Wiresoft, einem auf Enterprise-Lizenzberatung spezialisierten Anbieter, zeigt, dass bei vielen Unternehmen erhebliche Einsparpotenziale vorhanden sind, indem sich die Verantwortlichen dort gezielt Gedanken über Strategien zur Optimierung von Softwarekosten machen.
So bietet sich zum Beispiel ein Vergleich zwischen Neukauf und gebrauchten Lizenzen an, die deutlich günstiger verfügbar sind. Nur mit einer vollständigen Bestandsaufnahme lassen sich solche Einsparpotenziale verlässlich beziffern.
Klare Verantwortlichkeiten schaffen
Oftmals scheitert ein gutes Lizenzmanagement an unklaren Zuständigkeiten:
- Die IT verwaltet die Installationen,
- der Einkauf verhandelt die Verträge und
- das Controlling prüft Rechnungen.
Dabei hat aber niemand einen Überblick über die Gesamtsituation. Für Mittelstandsunternehmen ist daher eine zentrale Koordinationsstelle von Vorteil, die technische und kaufmännische Aspekte zusammenführt.
Laut den Experten der Wiresoft AG entstehen nämlich insbesondere dort Risiken, wo Lizenzbeschaffung, Vertragsprüfung und die tatsächliche Nutzung organisatorisch voneinander getrennt sind.
Wenn Dokumentation, Vertragslaufzeiten und Nutzungsrechte dagegen an einem Ort gebündelt werden, lassen sich dadurch oft Mehrfachkäufe und unnötige Verlängerungen verhindern.
Typische Risiken im Lizenzbestand
Wenn eine Lizenz vorhanden ist, aber gar nicht genutzt wird, fällt das oft lange nicht auf. Unvollständige Lizenznachweise sind ein weiteres Problem, das bei Audits schnell zu Unsicherheit führen kann.
Unternehmen sollten daher regelmäßig Folgendes prüfen:
- Welche Lizenzen sind tatsächlich installiert?
- Wann laufen welche Verträge aus?
- Wie sieht es mit den Nutzungsrechten für virtuelle Umgebungen oder Homeoffice-Arbeitsplätze aus?
- Wo bestehen Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern?
Die Marktbeobachtungen zeigen deutlich, dass ein fehlender Überblick über die eigenen Lizenzen und mangelnde Transparenz die zentralen Risikofaktoren sind.
Rechtliche Rahmenbedingungen nicht unterschätzen
Oft ist der rechtliche Hintergrund von Softwarelizenzen nicht eindeutig. Unter bestimmten Voraussetzungen darf Software weiterverkauft werden, Dokumentationspflichten bleiben aber bestehen.
Der Lizenzspezialist Wiresoft weist in der Beratung darauf hin, dass eine saubere Vertragsdokumentation entscheidend ist, und zeigt auf, wie diese funktioniert. Die Geschäftsführung selbst bleibt aber für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verantwortlich.
Lizenzmanagement als kontinuierlicher Prozess
Das Lizenzmanagement ist kein Projekt mit einem Enddatum. Stattdessen handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess.
Neue Arbeitsmodelle und Strukturen können die Ausgangslage jederzeit verändern. Das lässt sich manchmal durch kleine organisatorische Anpassungen lösen, in manchen Fällen ist aber auch eine umfassende Neubewertung sinnvoll.
Aus diesem Grund sollten mittelständische Unternehmen regelmäßig prüfen, ob ihre Lizenzstruktur noch zur tatsächlichen Nutzung passt.
FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Lizenzmanagement im Mittelstand
Warum ist Lizenzmanagement gerade für den Mittelstand so relevant?
Mittelständische Unternehmen verfügen oft nur über begrenzte IT-Ressourcen, nutzen aber gleichzeitig komplexe Softwarelandschaften. Fehler können daher schnell zu Risiken und Mehrkosten führen.
Welche Rolle spielt gebrauchte Software?
Gebrauchte Lizenzen können oft wirtschaftlich sinnvoll sein. Die Unternehmen müssen jedoch sicherstellen, dass die Erfüllung aller rechtlichen Voraussetzungen nachgewiesen werden kann.
Wer sollte im Unternehmen verantwortlich sein?
Die operative Umsetzung kann in der IT liegen. Die Gesamtverantwortung bleibt jedoch bei der Geschäftsführung oder einer klar benannten Koordinationsstelle.