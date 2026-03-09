Heutzutage ist nahezu jeder Geschäftsprozess mehr oder weniger durch Software geprägt. Lizenzen werden allerdings trotzdem in vielen mittelständischen Unternehmen als eine Art Nebenprodukt der IT-Beschaffung behandelt.

Das kann zu Problemen führen. Wenn Hersteller Prüfungen ankündigen oder Budgets unerwartet steigen, zeigt sich häufig, dass Transparenz und klare Zuständigkeiten fehlen.

Lizenzmanagement sollte daher eine Führungsaufgabe sein.