Was Führungskräfte im Großkonzern leisten sollen

Was vielen Führungskräften nicht gesagt wird: Ihre Aufgabe verändert sich drastisch.

Denn im internationalen Konzern sieht es ganz anders aus:

Die Zentrale macht Vorgaben, die vor Ort auf den ersten Blick wenig Sinn ergeben.

Entscheidungswege werden länger, ebenso die Berichtslinien.

Die zentralen Aufgaben im Unternehmen sind vielleicht auf diverse Service-Center in verschiedenen Ländern verteilt.

Die Beteiligten kennen sich nicht mehr persönlich und

sie sprechen unterschiedliche Sprachen.

Kurz: Die Welt wird komplizierter, Entscheidungswege länger und der Abstimmungsbedarf größer.

Obwohl die Führungskräfte immer noch die Schnittstelle zwischen ihrem Team und dem Unternehmen sind, verlagert sich ihr Aufgabenschwerpunkt: Sie können Vieles nicht mehr „einfach so“ machen, weil es aus ihrer Sicht richtig ist.

Vielmehr müssen sie lernen, die Konzernwelt mit ihrer ganz eigenen Logik, ihren Regeln und Gesetzen zu verstehen und diese Informationen an ihre Teammitglieder weiterzugeben. Dabei sollen die Mitarbeitenden nicht unsicher werden und die Motivation verlieren.

Das bedeutet: Die Führungskräfte müssen