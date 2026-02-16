Lernen als kontinuierlicher Prozess

In komplexen sozialen Systemen wie Unternehmen lässt sich Veränderung nicht „verordnen“, denn sie sind lebende Organismen mit eigenen Dynamiken und Wechselwirkungen.

Deshalb wirken sich Veränderungen in ihnen außer auf der Prozess- und Strukturebene stets auch auf der Kulturebene aus – sowie auf eine Vielzahl von Menschen nebst ihren Beziehungen sowie Selbst- und Rollenverständnissen.

Von diesen Menschen als Mitarbeitenden im Unternehmen wird erwartet, dass sie

sich kontinuierlich weiterentwickeln,

neue Kompetenzen erwerben,

Verantwortung übernehmen und

souverän mit Unsicherheiten umgehen.

Sie sollen mitdenken, mitgestalten und eigenverantwortlich handeln. Lernen wird in diesem Kontext immer häufiger zu einem fortlaufenden Prozess, der eng mit der Alltagsarbeit verknüpft ist.