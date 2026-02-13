Wenn Englischkenntnisse fehlen

Viele Verantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen stellen sich derzeit die Frage: Wie können wir international zusammenarbeiten, Talente entwickeln und Fachkräfte halten, wenn ein großer Teil unserer Mitarbeitenden sich im beruflichen Englisch unsicher fühlt?

Englisch in deutschen Unternehmen ist längst Alltag. Projektarbeit, Kundenkommunikation, IT-Projekte, Lieferketten, Vertrieb und Führung laufen heute regelmäßig auf Englisch.