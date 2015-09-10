Zum Umgang mit Menschen im Arbeitsalltag

Jobwechsel bei schlechter Zusammenarbeit?

Menschen wechseln ihren Arbeitgeber und ihre Stelle meist dann, wenn sie mit der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten oder mit Kolleginnen und Kollegen besonders unzufrieden sind. Auf Dauer kann eine frustrierende Zusammenarbeit sehr belastend sein. Besonders dann, wenn

Mitarbeitende gemobbt werden,

die Arbeit mit ihren unmotivierten Kollegen selbst demotiviert oder

jemand mit der Persönlichkeit von Einzelnen nicht zurechtkommt, weil diese ganz andere Werte vertreten.

Wenn Sie in einer vergleichbaren Situation sind, denken Sie vielleicht über einen Jobwechsel nach.

Dabei sollten Sie beachten, dass Sie auch an einer anderen Stelle sehr wahrscheinlich mit Menschen zu tun haben. Ob die Situation dann besser wird, bleibt offen.

Denn oft ist die Art und Weise, wie wir mit anderen zusammenarbeiten, von unserer eigenen Persönlichkeit abhängig.

Dazu ein Beispiel: In Ihrem Job schränkt Ihre Chefin Ihren Gestaltungsspielraum so ein, dass Sie unzufrieden mit Ihrer Arbeit sind und zu einer neuen Stelle wechseln. Dort sind es dann die Kunden, die Ihren Gestaltungsspielraum einschränken, weil Sie nur deren Bestellungen abarbeiten müssen.

Die Probleme, die der Umgang mit Menschen grundsätzlich mit sich bringt, bleiben trotz Jobwechsel erhalten, denn sie sind mit Ihrer Persönlichkeit verknüpft.

Erst wenn Sie wissen, was Ihnen bei der Zusammenarbeit und beim Umgang mit anderen wichtig ist, können Sie ein Umfeld suchen, das Ihren Vorstellungen entspricht.