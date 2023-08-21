Excel-Funktion BEREICH.VERSCHIEBEN – Beispiel, Syntax, Erläuterung

Beispiel für die Wirkungsweise der Excel-Funktion BEREICH.VERSCHIEBEN()

Angenommen, Sie haben eine Tabelle mit Umsatzdaten, aufgegliedert nach Kalenderjahr und Quartalen.

Sie wollen nun die Summe eines bestimmten Kalenderjahres berechnen, indem Sie die entsprechenden Quartale des betreffenden Jahres summieren. Dabei wollen Sie variabel angeben, für welches Jahr die entsprechenden Quartalsumsätze summiert werden sollen.

Die Funktion BEREICH.VERSCHIEBEN() ermöglicht es Ihnen, den Datenbereich für die Funktion SUMME() automatisch anzupassen, sodass Sie die Summe des entsprechenden Kalenderjahres berechnen können.

Schauen Sie sich das Beispiel in der folgenden Abbildung an.