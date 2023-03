Bedeutung der Personalentwicklung im Unternehmen

Ergebnisse und Vorteile der Personalentwicklung

Ein System Personalentwicklung liefert folgende kurz- und mittelfristigen Ergebnisse:

Personaleinsatz ist wirtschaftlich

Knappe, teure Personalkapazitäten werden dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden und den größten Nutzen stiften.

Potenzial der internen Mitarbeitenden wird genutzt

Es ist kostengünstiger, internen Mitarbeitenden, die können und wollen, neue Methoden beizubringen, als neuen, von extern kommenden Mitarbeitenden die Kultur, Arbeitsinhalte und Zusammenhänge. Bis Mitarbeitende von extern sich im Unternehmen zurechtfinden, sollen sie ja außerdem 100 Tage Schonfrist bekommen – die Probezeit.

Mitarbeiterbindung verbessert sich

Personalentwicklung in vertikaler oder horizontaler Richtung bindet Mitarbeitende ans Unternehmen, die sich entwickeln wollen. Mitarbeitende, die auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen, sind meistens unter 40 Jahre alt und haben drei bis fünf Jahre Betriebszugehörigkeit. Das sind die Mitarbeitenden oder Führungskräfte, die in allen Unternehmen für die Zukunft wichtig sind.

Unternehmenskultur entwickelt sich positiv

Systematische Personalentwicklung schafft eine andere Unternehmenskultur. Wenn regelmäßig eine freie Stelle im Unternehmen durch Personalentwicklung mit einer internen Person besetzt wird, die so ihre Entwicklungsinteressen realisieren kann, verändert sich die Unternehmenskultur positiv.

Worten aus Hochglanzbroschüren folgen sichtbare Taten, über die der Flurfunk berichtet.

Problemfälle werden schneller erkannt

Von Mitarbeitenden, die sich nicht weiterentwickeln wollen, sollte man sich so schnell wie möglich trennen. Werden sie erst gekündigt, wenn nichts mehr geht, fallen in der Regel pro Jahr Zugehörigkeit Abfindungen in Höhe eines halben Monatsgehalts und mehr an.

Mit Führungsproblemen ist es wie mit einer guten Flasche Bordeaux: Wenn man sie liegen lässt, hat man viel mehr davon.

Personalentwicklung ist ein Wettbewerbsvorteil

Das Know-how zur Personalentwicklung ist ein Imitationsschutz. Darunter wird die Zeit verstanden, die ein anderes Unternehmen benötigt, um das gleiche Know-how einzuführen und erfolgreich in Gang zu setzen. Bei Führungs- und Personalentwicklungssystemen beläuft sich der Zeitbedarf auf mehrere Jahre – ein Wettbewerbsvorteil, der nur schwer aufzuholen ist.

Das Recruiting wird leichter

Wenn diese Systeme richtig konzipiert werden, entfalten sie schnell eine starke Bindungswirkung. Und sie machen das Unternehmen attraktiv. Personalentwicklung wird zu einem wesentlichen Argument im Recruiting.

Veränderungsprozesse werden unterstützt

Veränderungsprozesse und -projekte sind heute die Regel. Die meisten Veränderungen wie Digitalisierung haben personalrelevante Konsequenzen. Um diese Veränderungen erfolgreich zu realisieren, benötigen Unternehmen eine Infrastruktur, Prozesse und Methoden, die kontinuierlich angewendet werden. Diese fasst das System Personalentwicklung zusammen.