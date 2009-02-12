Beurteilungsgespräch vorbereiten und führen als Führungskraft

Worauf bei der Leistungsbeurteilung außerdem zu achten ist

Regeln und Fairness festlegen und einhalten

Leistungsbeurteilungen bedeuten für alle Beteiligten einen hohen Aufwand. Sie brauchen Zeit für Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.

Sie sind aber auch ein hilfreiches Führungsinstrument, wenn sie von allen Beteiligten richtig geregelt sind und zielorientiert durchgeführt werden.

Voraussetzung für den Einsatz ist, dass alle Führungskräfte und Beschäftigten bereit sind, es so zu nutzen, dass die persönlichen Leistungen und die Unternehmensleistungen verbessert werden können.

Das wiederum setzt voraus, dass alle Betroffenen und Beteiligten die maßgeblichen Regeln des Prozesses zur Leistungsbeurteilung kennen und sie von der Fairness im Prozess überzeugt sind. Die Regeln sollten mit der Einführung eines Systems zur Leistungsbeurteilung festgelegt werden. Die Fairness muss von allen immer wieder praktiziert werden.

Wichtige Regeln für Fairness und Gerechtigkeit sind:

Prozedurale Gerechtigkeit

Beurteilungen müssen nicht einvernehmlich zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sein. Es kann unterschiedliche Meinungen geben und diese können auch bestehen bleiben. Denn die Beschäftigten wissen, dass es darum geht, dass andere ihre Leistungen und ihr Verhalten beurteilen.

Aber die Beschäftigten müssen eine Stimme haben. Sie müssen gehört werden. Sie wollen ihren Standpunkt vermitteln und auch Ärger und Enttäuschung ausdrücken. Es muss für sie möglich sein, dass sie ihre abweichende Meinung dokumentieren können.

Informationale Gerechtigkeit

Wenn Leistungsbeurteilungen angekündigt und durchgeführt werden, wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert werden. Sie erwarten akkurate, ehrliche und angemessene Informationen und Erklärungen durch die Führungskraft.

Sie wollen von ihren Schwächen und Defiziten nicht nur einmal im Jahr – beim Beurteilungsgespräch – hören. Sie sollten zeitnah und regelmäßig eine Rückmeldung erhalten, damit sie ihre Leistung und ihr Verhalten korrigieren können.

Interpersonale Gerechtigkeit

Die Führungskräfte und Beurteilenden sollten mit den Beschäftigten respektvoll, würdevoll und freundlich umgehen. Sie sollten Verständnis zeigen und deutlich machen, dass sie die Sorgen und Befürchtungen verstehen.

Dabei können Sache und Person getrennt voneinander betrachtet werden nach dem Motto: Hart in der Sache, aber fair gegenüber den Menschen.

Distributive Gerechtigkeit: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergleichen sich bei einer Leistungsbeurteilung mit ihrer Bezugsgruppe (Arbeitskollegen) und deren Leistung. Wenn es um Beurteilungen und die Konsequenzen daraus geht, muss es gerecht zugehen; gleiche Leistungen müssen zu gleichen Urteilen und zu vergleichbaren Konsequenzen führen. So sollten die vereinbarten Maßnahmen mit den Beschäftigten aufeinander abgestimmt sein.

Führungskräfte müssen erkennen, wenn sich Beschäftigte benachteiligt fühlen oder meinen, dass es ein Missverhältnis zwischen der Beurteilung und ihrer eigenen Leistung gibt. Dann sollten sie durch geeignete Hilfestellung dazu beitragen, dass die zu beurteilende Person ihre Leistungen und ihr Verhalten verbessern kann.