Beispiel 2: Nachhaltiges Marketing beim Sportschuhhersteller Nike

Das US-amerikanische Unternehmen Nike ist der weltweit größte Sportartikelhersteller. Ende der 1990er Jahre erkrankte Nike an einem gravierenden Imageproblem. Ursache davon waren soziale Missstände in asiatischen Zulieferbetrieben. Dazu gehörten etwa Kinderarbeit und Mitarbeiterausbeutung, schlechte Arbeitsbedingungen, ein unzureichender Arbeitsschutz sowie eine äußerst geringe Bezahlung. Dies passte überhaupt nicht zum Image eines vermeintlich zeitgemäß und stylisch agierenden Hochglanz-Unternehmens. Der wirtschaftliche Erfolg von Nike war aber vor allem auf seine massiven Marketingmaßnahmen zurückzuführen, in denen dieses Lifestyle-Bild erfolgreich erzeugt wurde.

Um sein angekratztes Firmenimage zu verbessern, konzentrierte sich Nike seit der Jahrtausendwende auf das Management der Wertschöpfungsketten an seinen südostasiatischen Produktionsstandorten. Dort verbesserte das Unternehmen die sozialen und ökologischen Mindeststandards. Die Arbeitszeiten wurden geregelt, Kinderarbeit (soweit möglich) unterbunden sowie Weiterbildungsaktivitäten durchgeführt. Hinzu kam die Installation von Umweltstandards, die allerdings selbst nach Auskunft von Nike nur „lokal angemessen“ waren.



All diese Maßnahmen reichten aus, um damit erfolgreich Imagekampagnen zu betreiben. Dabei traten diese sozialen Maßnahmen als wesentlicher Teil einer neuen Dimension des Markenmanagements in Erscheinung. In den Werbespots ist Nike seitdem weit mehr als nur ein Unternehmen für Sportartikel. Nike zeigt sich dort als verantwortungsbewusster, sozial engagierter gesellschaftlicher Akteur.