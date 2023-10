Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen – Energieeffizienz rauf, Emissionen runter

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Bereits bis 2030 sollen die CO 2 -Emisssionen schon um 65 % gegenüber 1990 sinken. Daher wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Richtlinien deutlich verschärft und der Handlungsdruck in allen Bereichen erhöht. Auch Unternehmen werden in den kommenden Jahren immer stärker in die Pflicht genommen, nicht nur ihren Energieverbrauch zu senken, sondern mit konkreten Maßnahmen und auch Investitionen ihren Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten.

E.ON ist seit Jahren ein erfahrener Anbieter für Dekarbonisierungslösungen und nachhaltige Produkte in Unternehmen. Wir sehen es als unsere Verantwortung, Unternehmen auf dem Weg zur Energiewende optimal zu begleiten – mit Lösungen aus einer Hand, die sowohl den CO 2 -Abdruck Ihres Unternehmens verbessern als auch wirtschaftlich sind. Denn uns ist bewusst: Die Maßnahmen, die Sie mit Ihrem Unternehmen ergreifen, müssen gleichzeitig effizient sein und Sie dazu befähigen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Als Ihr Partner auf Augenhöhe entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen zur Dekarbonisierung, die genau auf die Anforderungen Ihres Betriebs zugeschnitten sind, egal ob Industrie oder Mittelstand.