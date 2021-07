Was bedeutet persönlicher Erfolg?

Erfolgsformel

Auf der Grundlage langjähriger Erfahrungen und empirischer Forschungsergebnisse wurde eine Erfolgsformel entwickelt, die auf der individuellen Persönlichkeitsstruktur aufbaut und „an Erfolg reich“ in der Praxis eingesetzt wird. Die Erfolgsformel lautet:

Erfolg ist die persönliche Zufriedenheit

aufgrund von ART und GRAD sinnbasierter Zielerreichung.

Ausgangspunkt ist die in der Wirtschaft übliche Regel: Erfolg ist der Grad der Zielerreichung. Das knüpft an das Konzept der Zielvereinbarungen mit Führungskräften an, wobei das ursprüngliche „Management by Objectives“ als Führung durch „Ziel-Vorgabe“ abgelöst wurde durch Führung mit „Ziel-Vereinbarung“. Diese Vereinbarung ist dann Ausgangspunkt für die Art der individuellen Zielerreichung durch die Person, die das Ziel erreichen soll und will. Die Herangehensweise und die Art der Zielverfolgung und Zielerreichung kann individuell sehr unterschiedlich sein.