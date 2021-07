Sich Nein-Antworten zurechtlegen

Bereiten Sie sich vor. Überlegen Sie sich Nein-Antworten für typische Situationen, in denen Vorgesetzte, Kolleginnen, Kollegen oder Kunden Sie um etwas bitten, das Sie nicht gewähren können oder wollen. Schreiben Sie diese Antworten wortwörtlich so auf, wie Sie sie sagen wollen und behalten Sie die Antworten in Griffweite. Die drei oben genannten Beispiele zeigen, wie solche Nein-Antworten formuliert sein können.

Nein sagen fällt den meisten Menschen schwer, weil sie meinen, andere damit zu verletzen. Selbst wenn sie Nein sagen wollen und sich das fest vorgenommen haben, schaffen sie es nicht, es im entscheidenden Moment tatsächlich zu sagen. Stattdessen weichen sie aus, geben nach – und am Ende kommt beim Gegenüber doch ein „Ja“ an. Die Folge: Sie ärgern sich über sich selbst. Deshalb sollten Sie Ihre Nein-Antworten aufschreiben.