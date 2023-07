Was sind die Vorteile von New Work?

Die wichtigsten Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende sind:

Die Produktivität steigt durch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit.

Begehrte Fachkräfte bleiben länger im Betrieb.

Unternehmen gewinnen neue Fachkräfte.

Hybrides Arbeiten, also Arbeit im Homeoffice und in einem Büro, sind für Unternehmen gewichtige Argumente bei der Suche nach Fachkräften. Verteilte Business-Center, Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten und dezentraler Personaleinsatz erweitern den Radius bei der Personalsuche.

Ging früher ein Jobwechsel mit einem Umzug einher, können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch New Work ein neues Arbeitsverhältnis ohne Ortswechsel eingehen. Sie müssen nicht der Arbeit wegen das Privatleben auf den Kopf stellen. Weder ein Schulwechsel der Kinder, noch die Entwurzelung aus dem sozialen Umfeld sind zwingend Folge eines neuen Arbeitsverhältnisses.

Schließlich tragen smarte Tools und Telefonsekretariate dazu bei, lästige Reibungsverluste bei der Arbeit zu vermeiden. Kollaborationssoftware sorgt dafür, dass Mitarbeitende ihre Kernaufgaben fokussierter erledigen können. Dadurch wird die Beschäftigung als sinnhaft empfunden und die Zufriedenheit steigt.