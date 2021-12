Länge des Betreffs

Wenn Sie sich für einen besonders relevanten Inhalt entschieden haben, geht es an die Formulierung des Newsletter-Betreffs. Die Betreffzeile sollte nicht länger als 40 Zeichen lang sein, damit sie im Mail-Client sowohl in der Desktop- als auch in der Mobile-Version vollständig angezeigt wird. Doch sie sollte auch nicht weniger als 20 Zeichen haben – dann wirkt sie schnell langweilig und so, als ob der Versender sich keine Gedanken gemacht hat.