Vorteile hervorheben

Motivieren Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner sich zu registrieren, indem Sie klar die Vorteile eines Newsletter-Abonnements hervorheben und den tatsächlichen Nutzen kommunizieren. Kündigen Sie redaktionelle Beiträge mit echtem Mehrwert an – und erfüllen Sie die Erwartungen in Bezug auf den Inhalt. Content sollte immer im Einklang mit dem stehen, was Sie zum Zeitpunkt der Registrierung in Aussicht gestellt haben.

Sichern Sie mögliche Erwartungen ab, indem Sie in unmittelbarer Nähe zum Anmeldeformular einen Beispiel-Newsletter platzieren. Das ist ein wirkungsvoller Weg, um einem Interessenten den Mehrwert Ihres Newsletters aufzuzeigen und ihn so als neuen Abonnenten zu gewinnen.