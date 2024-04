Vertrauliche Informationen mündlich kommunizieren

Nicht alle Informationen eignen sich für die E-Mail-Kommunikation. Vertrauliche Informationen sind in einem Brief besser aufgehoben, viele Absprachen mit Kollegen sind oft am Telefon schneller getroffen und Fragen geklärt.

Aussagekräftigen Titel wählen

Achten Sie auf aussagekräftige Titel im Betreff. Das hilft dem Adressaten, sich schneller zu orientieren. Möglich sind hier auch Vereinbarungen, wie sie in vielen Mailinglisten gelten: z.B. reine Info-Mails mit „FYI“ (For your Information) zu kennzeichnen oder Fragen mit „F“, Aufgaben mit „A“ und Ähnliches. Wenn sich alle im Unternehmen daran halten, ist schon viel an Zeit gewonnen, denn Mails können schneller eingeordnet werden.

cc: und bc: nutzen

Nutzen Sie die cc: und bc: mit Bedacht. Es ist für den Absender zwar bequem, eher einen Kollegen zu viel als zu wenig zu informieren. Doch langfristig hilft es, die Mailflut beträchtlich zu reduzieren, wenn Sie sich wieder mehr Gedanken darüber machen, wer über bestimmte Themen mit informiert werden soll und wer nicht.

Wer im cc: steht, muss üblicherweise nichts tun, aber Bescheid wissen. Bei Adressaten, die nichts miteinander zu tun haben, ist es angemessener, alle in den „bcc“ zu stellen. Nicht jeder freut sich darüber, wenn seine E-Mail-Adresse in großen cc:-Verteilern herumgereicht wird.

Sprache und Form bewusst wählen

Achten Sie auf Sprache und Form der E-Mails. Vermeiden Sie Full-Quotes (komplett zitierte Mails) und verwenden Sie Internet-typische Formen der E-Mail-Kommunikation, wie z.B. Emoticons oder Kommentierung direkt im Text des Absenders nur, wenn der Adressat sie sicher versteht.