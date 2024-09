Schauen wir uns die Funktionsweise der Funktion von innen nach außen an. Zunächst wird mit TEXTVOR() in der Formel =GROSS2(TEXTNACH(TEXTVOR(A1;"@");".")) der Textteil vor dem @-Zeichen aus der E-Mail-Adresse ermittelt. Dies ist in unserem Beispiel der Text max.mustermann.

Anschließend wird dieser Text an TEXTNACH() in der Formel =GROSS2(TEXTNACH(TEXTVOR(A1;"@");".")) übergeben.

Hier wird der Textteil nach dem Punkt aus dem Text extrahiert. Aus max.mustermann wird der Text mustermann.

Zum Schluss wird der Text mustermann an die Funktion GROSS2() übergeben =GROSS2(TEXTNACH(TEXTVOR(A1;"@");".")).

Die Funktion GROSS2() wandelt den Textteil jetzt in der Weise um, in dem der erste Buchstabe von einem Textteil groß und die darauffolgenden Buchstaben kleingeschrieben werden. Aus mustermann wird hier somit Mustermann.