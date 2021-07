Modern und aktiv formulieren

Lösen Sie sich von alten Floskeln und angestaubten Formulierungen. E-Mail-Kommunikation ist ein Medium der Neuzeit. Lehnen Sie sich am Unternehmensstil an, doch nutzen Sie dem Medium angemessene Formulierungen. Lassen Sie formale Formulierungen, die Sie in Briefen und im Telefax vielleicht noch nutzen, weg. Gestalten Sie Ihre Formulierungen modern. Floskeln wie: „Bezug nehmend auf ...“ oder „Beiliegend übersenden wir ...“ gehören der Vergangenheit an. Nichtssagende Eigenschaftswörter wie etwa ein „entsprechendes“ Angebot können Sie ersatzlos streichen.

Formulieren Sie aktiv, so wirken die Sätze lebendiger. Sie vermitteln den Eindruck, dass alles schon in die Wege geleitet wurde. Beginnen Sie Texte mit Informationen, die in die Zukunft gerichtet sind. Stellen Sie die Lösung in den Vordergrund. Vermeiden Sie Reizwörter, wie „müssen“. „Müssen“ wird in der Regel mit negativen Bedeutungen wie Bedrängung, Fremdbestimmung oder Drohung belegt, wie zum Beispiel: „Da müssen Sie einen Moment warten" oder "Die Rechnung müssen Sie nächsten Monat bezahlen." Verwenden Sie in Ihrer Sprache stattdessen positive und aktive Begriffe, bleiben Sie lösungsorientiert!