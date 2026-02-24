Architektur – lokal und dateibasiert vs. cloudorientiert und kontobasiert

VBA (Visual Basic for Applications) ist tief in die Desktop-Version von Excel integriert, weil lokal und dateigebunden. Makros werden direkt in der jeweiligen Arbeitsmappe gespeichert. Damit sind sie:

Bestandteil der Datei,

an das Dateiformat (.xlsm oder .xlsb) gebunden und

lokal ausführbar.

Das bedeutet: Öffnen Sie eine Datei mit Makros, ist der VBA-Code Bestandteil dieser Datei. Die Automatisierungslogik reist sozusagen mit dem Dokument mit.

Diese Architektur hat Vorteile:

Makros sind direkt mit der Datei verknüpft.

Sie können sehr individuell auf diese Datei zugeschnitten sein.

Sie funktionieren vollständig offline.

Gleichzeitig entstehen aber auch Einschränkungen:

Jede Datei enthält ihre eigene Makrologik.

Versionierung und Wartung können aufwendig werden.

Verteilung aktualisierter Makros ist organisatorisch anspruchsvoll.

Office Scripts verfolgen einen anderen Ansatz. Sie sind cloudorientiert und kontobasiert. Sie werden nicht in der Excel-Datei gespeichert, sondern im Microsoft-Konto des Anwenders. Das hat mehrere Konsequenzen:

Ein Skript ist nicht an eine bestimmte Datei gebunden.

Es kann in unterschiedlichen Arbeitsmappen verwendet werden.

Die Datei selbst bleibt eine normale .xlsx-Datei.

Architektonisch betrachtet sind Office Scripts stärker serviceorientiert aufgebaut.

Sie greifen über eine moderne Programmierschnittstelle (API) auf Excel zu. Das passt zur Microsoft-365-Strategie:

Dateien liegen häufig in OneDrive oder SharePoint.

Mehrere Personen arbeiten parallel.

Prozesse werden zunehmend zentral verwaltet.

Für Anwender bedeutet das: Office Scripts eignen sich besonders gut für standardisierte Abläufe, die in mehreren Dateien identisch ausgeführt werden sollen.