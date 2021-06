Einführung in die Online-Veranstaltung

Vor dem Einstieg ins Thema brauchen die Teilnehmenden eine kurze Einführung zu den verwendeten Tools. Beantworten Sie alle technischen Fragen und Unklarheiten idealerweise sofort.

Informieren Sie die Gruppe außerdem über den Zeitplan und die Pausenregelung. Stellen Sie Commitment her und weisen Sie darauf hin, dass der Erfolg der Veranstaltung vom Beitrag aller abhängt. Dieses Ziel erreichen Sie am besten, wenn nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen, deren Anwesenheit unverzichtbar ist. Dafür können einzelne Personen auch themenbezogen und vorübergehend in die Veranstaltung einsteigen.