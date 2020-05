Whitepaper erstellen

Whitepaper sind sozusagen die gesteigerte Form des einfachen Blogs. Dabei handelt es sich um Case Studies, Forschungsergebnisse oder Ratgeber, die wirklich in die Tiefe gehen. In ihnen teilen Sie Fachinformationen zu einem spezifischen Thema und zeigen so, dass Ihr Wissen nicht nur oberflächlich ist.

Sie können das Whitepaper auf Ihrer Website öffentlich zum Download anbieten. Das ist praktisch für Interessierte. Sie wissen dann aber nicht, wer sich für das Whitepaper interessiert und ob Sie Ihre Zielgruppe erreichen. Für den Download können Sie deshalb eine Anmeldung erforderlich machen. So nutzen Sie das Whitepaper auch ganz nebenbei, um Ihre Mailingliste aufzubauen. In diesem Fall ist es ratsam, in einer kurzen Zusammenfassung auf Ihrem Blog erste Einblicke in den Inhalt zu geben. Um die Details zu erfahren, müssen Nutzer sich erst anmelden und das Whitepaper dann herunterladen.