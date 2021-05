Als Sicherheitsbeauftragter der Abteilung muss Herr Meier ein Seminar zum Thema Erstversorgung bei Unfällen am Arbeitsplatz halten. Firmenintern ist er dafür verantwortlich, die Beschäftigten in Sicherheitsbestimmungen und Regelungen im Krankheitsfall einzuweisen. Herr Meier hält immer den gleichen Vortrag und es scheint den Teilnehmenden zu gefallen. Was Herr Meier nicht weiß: Die Besucherinnen und Besucher seiner Seminare sind nur deshalb so aufmerksam, weil sie zählen, wie oft er „äh, ja, genau“ sagt.