Nutzen des Produkts betonen

Betonen Sie die Vorteile und den Nutzen Ihres Produkts, nicht dessen Eigenschaften. Wenn Sie die Eigenschaften nennen, beschreiben Sie lediglich, wie ein Erzeugnis funktioniert und wie es aussieht. Was jedoch für den Kunden zählt, ist der Nutzen. Machen Sie dem Leser also klar, was Ihr Produkt für ihn tun kann. Halten Sie sich dabei an die Formel FAB:

Features

Advantages

Benefits

Ein Beispiel: Airbags sind in fast jedem Auto vorhanden (Feature). Sie machen das Autofahren sicherer (Advantage). Das wiederum schützt die Insassen und kann Leben retten (Benefit).

Wenn Sie wirklich nicht wissen, warum die Menschen Ihr Produkt kaufen sollten, fragen Sie nach. Entweder in informellen Gesprächen mit den Kunden oder mittels Fragebogen. Sie finden damit jene Nutzenversprechen heraus, die Sie unbedingt in der Broschüre hervorheben sollten. Betonen Sie vor allem Produktvorteile, die Sie von anderen Anbietern unterscheiden und in den Augen der Kunden einmalig machen.