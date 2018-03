Projektleiter sind Führungskräfte

Projektleiter sind auch Führungskräfte. Doch die Praxis zeigt: Gerade „weiche“ Themen werden bei entsprechenden Weiterbildungen oft wenig beachtet. Der Fokus liegt hier in der Regel auf der Fach- und Methodenkompetenz. Ein Projektleiter muss aber auch ein Team führen. Zudem sollte er in der Lage sein, die sich teils widersprechenden Interessen von Kunden, Vorgesetzten, involvierten Abteilungen und den eigenen Projektmitarbeitern zu managen.

Der Umgang mit den verschiedenen Stakeholdern eines Projektes erfordert ein hohes Maß an sozialer Kompetenz. Das wird in vielen Unternehmen jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, wenn Projektleiter ernannt werden. Häufig verfahren sie stattdessen nach der Maxime, der Neue werde es mit der Zeit schon von selbst lernen. Doch diese Zeit kostet Geld, gerade in Projekten. Projektleiter stehen beim Wahrnehmen ihrer Aufgaben aber vor vielen komplexen Fragen sowie Herausforderungen. Zum Beispiel:



Projektteam

Wie besetze ich mein Projektteam so, dass sich die Fähigkeiten der Mitarbeiter optimal ergänzen?

Welche Phasen durchläuft ein neu formiertes Team, bevor es zum echten Team wird?

Worauf muss ich in diesem Prozess als Führungskraft achten?

Stakeholder

Welche Stakeholder gibt es?

Wie stehen diese zu dem Projekt?

Welche Handlungsstrategien sollte ich individuell anwenden?

Wie gehe ich mit Widerständen von Mitarbeitern oder Kollegen um, die von den Auswirkungen des Projekts betroffen sind?

Konflikte