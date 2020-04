Tipp 2: Suchen Sie den Dialog über Social Media

Ob Instagram, LinkedIn oder Twitter: Soziale Netzwerke bieten Unternehmen zahlreiche Chancen, in direkten Kontakt mit potenziellen Arbeitnehmern zu treten. Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen ist es unverzichtbar, auf verschiedenen Plattformen aktiv zu sein, um Fragen zu beantworten oder auftretende Herausforderungen im Recruiting-Prozess proaktiv anzusprechen. So bekommen Kandidaten das Gefühl, nicht alleine mit Ängsten umgehen zu müssen, sondern jederzeit von ihrem potenziellen Arbeitgeber unterstützt und mit offenem Ohr empfangen zu werden.