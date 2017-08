Bleiben Sie immer schön autoritär!

Hauen Sie ordentlich auf den Tisch, ordnen Sie Aufträge und Arbeitsanweisungen an und lassen Sie um Himmels Willen keinerlei Widerworte zu. Das schränkt die Freiheit der Mitarbeiter so richtig ein. Der Schraubstock dreht sich langsam aber sicher fester und fester um den Brustkorb und nimmt die Luft zum Atmen. So fühlen sich die Mitarbeiter komplett unterlegen und unter Umständen in die Kinderzeit zurückversetzt. Werden Sie richtig laut, cholerisch und überheblich. Bestenfalls schaffen Sie es, den elterlichen Ton zu treffen und schüren so noch mehr Bitterkeit.