Aufbau einer Pressemeldung

Pressemitteilungen sind nach einem festen Schema aufgebaut. Sie bestehen meist aus einer einzeiligen Überschrift (Headline), aus der man sofort erkennt, worum es im Text geht.

Nach der Überschrift kann eine ein- bis zweizeilige Unterzeile (Subline) folgen. Sie enthält nähere Informationen über das in der Headline angeschnittene Thema. Ein Muss ist eine solche Subline aber nicht.

Nach der Überschrift und der Unterzeile beginnt die eigentliche Meldung mit der Einleitung (Lead). Der Lead beantwortet die wichtigen W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? Wie?

Zu Beginn des Leads wird eine sogenannte Spitzmarke gesetzt. Die Spitzmarke gibt den Ort an, von dem die Pressemitteilung stammt. Hinzugefügt werden kann auch das Datum, an dem die Pressemitteilung verfasst wurde. Beispiel: Karlsruhe, 30. August 2025. Die Spitzmarke wird in der Regel kursiv formatiert.

Nach dem Lead folgen zwei bis drei Abschnitte mit vertiefenden Informationen. Hier werden die wesentlichen W-Fragen genauer erläutert mit Beispielen, Zitaten, Zahlen etc.

Der letzte Abschnitt enthält die Kontaktdaten des Verfassers der Pressemeldung. Sie sind dazu da, um Redakteuren die Möglichkeit zu geben, weitere Informationen anzufordern. Den Abschnitt für die Kontaktdaten nennt man auch Abbinder.

Ist eine Pressemeldung nach diesem Schema aufgebaut, müssen Redakteure nur bis zum Lead lesen. Denn der Lead sollte alle Informationen enthalten, die notwendig sind, um zu entscheiden, ob die Pressemitteilung aufgegriffen wird.