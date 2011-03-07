PressemeldungSo bauen Sie Ihre Pressemitteilung passend auf
Eine Pressemitteilung oder eine Pressemeldung soll Redakteuren schnell die relevanten Informationen über ein Ereignis vermitteln. Sie sollen auf den ersten Blick erkennen, was wichtig ist.
Pressemeldungen informieren in der Regel über aktuelle Ereignisse und werden an mehrere Medien über einen Presseverteiler parallel verschickt.
Nur über relevante Neuigkeiten berichten
Eine Pressemitteilung sollte nur versendet werden, wenn es aus Sicht der Medien eine interessante Neuigkeit zu vermelden gibt. Die Betonung liegt also auf der Sicht der Medien.
Wer eine Pressemitteilung erstellt, sollte demnach zunächst herausfinden, welches Medium an welchen Themen interessiert ist.
Beispiele:
- Für das Magazin einer Industrie- und Handelskammer (IHK) kann ein 10-jähriges Firmenjubiläum eine interessante Nachricht sein – sofern das Unternehmen eine bestimmte Größe hat und auch regional bekannt ist.
- Für den Wirtschaftsteil einer lokalen Zeitung kann die Erweiterung des Geschäftsfelds eines bekannten Unternehmens interessant sein. Weniger die Tatsache, dass die Zahl der Beschäftigten von zwei auf drei angehoben wird.
Aufbau einer Pressemeldung
Pressemitteilungen sind nach einem festen Schema aufgebaut. Sie bestehen meist aus einer einzeiligen Überschrift (Headline), aus der man sofort erkennt, worum es im Text geht.
Nach der Überschrift kann eine ein- bis zweizeilige Unterzeile (Subline) folgen. Sie enthält nähere Informationen über das in der Headline angeschnittene Thema. Ein Muss ist eine solche Subline aber nicht.
Nach der Überschrift und der Unterzeile beginnt die eigentliche Meldung mit der Einleitung (Lead). Der Lead beantwortet die wichtigen W-Fragen: Wer? Wo? Was? Wann? Warum? Wie?
Zu Beginn des Leads wird eine sogenannte Spitzmarke gesetzt. Die Spitzmarke gibt den Ort an, von dem die Pressemitteilung stammt. Hinzugefügt werden kann auch das Datum, an dem die Pressemitteilung verfasst wurde. Beispiel: Karlsruhe, 30. August 2025. Die Spitzmarke wird in der Regel kursiv formatiert.
Nach dem Lead folgen zwei bis drei Abschnitte mit vertiefenden Informationen. Hier werden die wesentlichen W-Fragen genauer erläutert mit Beispielen, Zitaten, Zahlen etc.
Der letzte Abschnitt enthält die Kontaktdaten des Verfassers der Pressemeldung. Sie sind dazu da, um Redakteuren die Möglichkeit zu geben, weitere Informationen anzufordern. Den Abschnitt für die Kontaktdaten nennt man auch Abbinder.
Ist eine Pressemeldung nach diesem Schema aufgebaut, müssen Redakteure nur bis zum Lead lesen. Denn der Lead sollte alle Informationen enthalten, die notwendig sind, um zu entscheiden, ob die Pressemitteilung aufgegriffen wird.
Was behandeln die W-Fragen einer Pressemeldung
Der Inhalt einer Pressemitteilung sollte immer Antworten auf die W-Fragen geben. Dabei gilt: Das Wichtigste für die Lesenden zuerst! Hier ein Beispiel:
Wer?
Inhalt: Name, Funktion oder Position im Markt
Beispiel: Die Ernährungsberaterin Frieda Gesund, Geschäftsführerin von …
Was?
Inhalt: Inhalt, Angebot, Thema, Zahlen, Daten, Fakten
Beispiel: ... hat das Seminar „Den Winterspeck verlieren“ entwickelt.
Warum?
Inhalt: Hintergründe, Motive
Beispiel: Jetzt im Frühjahr klagen viele Menschen über die angefutterten Pfunde. Sie wissen aber nicht, dass ...
Wann?
Inhalt: Datum, Termin, Zeitraum
Beispiel: Das eintägige Seminar findet erstmals am 10. April statt.
Wo?
Inhalt: Ort, Region, Land
Beispiel: Karlsruhe
Wie?
Inhalt: Vorgehen, Lösungsansatz
Beispiel: Im Seminar erfahren die Teilnehmenden zunächst, wie ... Dann üben sie ... Ziel ist, nach dem Seminar ...
Beispiel für den Aufbau einer Pressemeldung
Das folgende Beispiel zeigt den Aufbau einer Pressemeldung, bei der die W-Fragen im Lead stehen.
Überschrift (Headline)
Institut für KI-Strategien im Mittelstand gegründet
Unterzeile (Subline)
Unternehmensberatung XY unterstützt KMU bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz
Einleitung (Lead)
Mit der Gründung des Instituts für KI-Strategien im Mittelstand will die Unternehmensberatung XY aus Karlsruhe kleine und mittlere Firmen bei der Entwicklung und Umsetzung von KI-Strategien unterstützen. Direktorin des Instituts ist Dr. Claudia Müller, ehemalige Geschäftsführerin des ...
Fließtext
Anlass für die Gründung des Instituts für KI-Strategien im Mittelstand war laut Müller, dass zunehmend kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeiten der KI und des maschinellen Lernens entdecken. Das Institut für KI-Strategien im Mittelstand will diese Unternehmen bei der Entwicklung der hierfür erforderlichen KI-Strategien unterstützen. …
Kontaktdaten
Nähere Informationen zum Institut für KI-Strategien im Mittelstand: Dr. Claudia Müller, Telefon: xxx; E-Mail: info@xxx.de
Beispiel mit alternativem Aufbau
Pressemitteilungen, die für Wochen- oder Monatszeitschriften verfasst werden, weichen oft von der Grundform ab, speziell im Lead.
Zunächst stellen ein oder zwei Sätze die Relevanz beziehungsweise Aktualität des Themas dar. Erst danach werden die W-Fragen beantwortet.
Im letzten Abschnitt stehen dann in der Regel weitere Informationen, die für die Empfänger der Pressemitteilung wichtig sein können. Bei Mitteilungen über neue Produkte etwa kann das der Preis sein.
Überschrift (Headline)
Schwierige Trainingssituationen sicher moderieren
Unterzeile (Subline)
Train-the-Trainer-Seminar von A+B vermittelt Techniken, um schwierige Trainingssituationen zu meistern
Einleitung (Lead)
Wenn Teilnehmende Trainings durch permanente Rückfragen stören oder gegen die Inhalte des Seminars rebellieren, müssen Trainerinnen und Trainer einen kühlen Kopf bewahren und die Situation wieder in den Griff bekommen. Deshalb hat das Karlsruher Beratungsunternehmen A+B das Seminar „Schwierige Trainingssituationen meistern“ entwickelt.
Fließtext
In dem viertägigen Seminar befassen sich die Teilnehmenden mit der Frage: ... Außerdem erarbeiten sie ...
Kontaktdaten und Zusatzinformationen
Das nächste Seminar „Schwierige Trainingssituationen meistern“ findet vom 15. bis 18. November 2025 in Karlsruhe statt. Die Teilnahme kostet 2.150 EUR. Nähere Informationen erhalten Interessierte bei ...
Auf werbliche Aussagen verzichten
Pressemeldungen sind generell sachlich und nüchtern formuliert. Der Text sollte sich auf die Wiedergabe von Fakten beschränken.
Werbliche Aussagen wie „das innovative Produkt“ oder „die Dienstleistung, die Unternehmen viele Vorzüge bietet“ sind tabu, da sie wertend sind. Es handelt sich um Tatsachenbehauptungen, die objektiv nicht überprüfbar sind.
Auflösen lässt sich dieses Problem mit der indirekten Rede. Aus dem Text sollte hervorgehen, wer die Bewertung vornimmt. Beispiele:
- „Mit diesem Produkt betritt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge Neuland.“
- „Folgende Vorteile soll das Produkt laut der Einschätzung von Geschäftsführerin Müller bieten.“
Eine Pressemitteilung sollte aus nicht mehr als einer Textseite oder rund 2.000 Zeichen inklusive Leerzeichen bestehen. Eine Ausnahme kann für umfangreichere Studien gelten, deren Ergebnisse inklusive veranschaulichender Infografiken vorgestellt werden. Mehr als zwei Seiten sollten es aber auch hier nicht sein.