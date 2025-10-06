So helfen smarte Tools dabei, strategischer in Bitcoin zu investieren

Häufig genutzte Tools und ihre Funktionen

Zu den beliebtesten Funktionen gehört die automatische Benachrichtigung bei Kursveränderungen. Sobald Bitcoin ein bestimmtes Kursniveau erreicht, erhält der Nutzer eine Meldung. So kann schnell gehandelt werden, ohne ständig Charts beobachten zu müssen.

Portfolio-Tracker geben einen klaren Überblick über die Verteilung der eigenen Investitionen. Statt manuell den Wert der eigenen Kryptowährungen zu berechnen, zeigt das Tool mit wenigen Klicks die Performance des Portfolios an. Einige Tools bieten sogar Simulationen an, mit denen man verschiedene Szenarien durchspielen und fundiertere Entscheidungen treffen kann.

Auch automatisierte Handelsstrategien gewinnen an Bedeutung. Dabei legt man im Voraus fest, welche Aktionen bei bestimmten Marktentwicklungen erfolgen sollen. Beispielsweise ein automatischer Verkauf, wenn Bitcoin einen festgelegten Verlust erreicht, oder ein Kauf bei einem bestimmten Kursanstieg. So werden impulsive Entscheidungen vermieden und das Investieren wird systematischer und kontrollierter.