Voraussetzungen für erfolgreiche Projekte schaffen

Um im Projektmanagement erfolgreich zu sein, sind einige Faktoren unabdinglich. Anhand derer können Sie auch frühzeitig Probleme erkennen und Ihr Projekt in die richtige Richtung lenken.

Klare Ziele

Jedes Paket und jede Aufgabe in Ihrem Projekt ist nach einem Ziel ausgerichtet. Sie müssen wissen, wo Sie überhaupt hinwollen. Nur so wissen Sie auch, was Sie dafür brauchen. Ziele stellen die Basis Ihrer Planung dar und können auch für das Controlling hilfreich sein. Durch konkrete Formulierungen und Zwischenziele (den Meilensteinen) lässt sich so auch der Projektfortschritt beobachten.

Festgelegtes Budget

Ähnlich wie Ziele, können auch Budget und Aufwände die Zeitpunkte markieren, ab denen es kritisch für den Erfolg eines Projektes wird. Decken sich SOLL- und IST-Aufwand schon nach den ersten Wochen nicht mehr? Und sprechen Sie hier nicht nur von kleinen, sondern von größeren Abweichungen? Dann läuft Ihr Projekt aus dem Ruder und Sie müssen dagegen etwas unternehmen. Das setzt natürlich voraus, dass Sie in Ihrem Projektteam eine Möglichkeit haben, Aufwände detailliert zu erfassen. So können Sie die einzelnen Arbeiten nachverfolgen und haben einen Überblick über die Auslastung der Teammitglieder. Das ist vor allem für die flexible Planung bedeutend.

Grundlegende Absprachen

Absprachen können direkten Einfluss auf Budget und Zeit nehmen. Was genau umfasst eine Aufgabe? Wann ist diese abgeschlossen? Wer ist dafür verantwortlich? Wann ist die Aufgabe in jedem Fall fällig? Was passiert, wenn das nicht gelingt? Welche Aufgaben haben Priorität? Sind solche Dinge im Vorhinein nicht geklärt, kann es zu Verzögerungen in der zeitlichen Planung, höheren Aufwänden und mangelnder Qualität der Ergebnisse kommen. Daher ist es sinnvoll, alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort zu sammeln. Dann können Teammitglieder bei Unsicherheiten immer noch einmal nachlesen, was genau zu tun ist.

Kontinuierliche Kommunikation

So wichtig wie klare Absprachen ist auch die Kommunikation mit dem Projektteam. Die Unterhaltung mit den Mitarbeitern, die direkt „an der Quelle“ sitzen, ist eine der besten Möglichkeiten, Probleme, Schwierigkeiten oder Unstimmigkeiten zu erkennen. In der Praxis sind es nämlich oft Missverständnisse oder fehlende Informationen, die ein Projekt aufhalten. Mit kontinuierlicher und offener Kommunikation können Probleme im Ansatz gelöst werden. Darüber hinaus sind Ihre Mitarbeiter auch zufriedener, wenn sie mit einbezogen werden und alle den gleichen Wissensstand haben.