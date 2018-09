„Sei stark!“ – der Kraftprotz

Projektleiter mit dem Antreiber „Sei stark!“ haben das Motto „ich schaffe das auch alleine“ mit der Muttermilch aufgesogen. Selbst in prekären Projektsituationen spielen sie lieber den Helden, als Gefühle und Schwäche zu zeigen. Das verleiht ihnen Autorität und Führungs­stärke. In Projektkrisen sind sie diejenigen, die sich scheinbar nicht unterkriegen lassen.

Wird der Antreiber aber übermächtig, spielen diese Projektleiter gerne den einsamen Helden. In schwierigen Situationen, wenn die Dinge nicht wie erwartet laufen, stoßen Sie mit ihrem Verhalten andere schnell vor den Kopf. Besser wäre es, in solchen Situationen um Hilfe zu bitten oder angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen, anstatt eine dicke Schutzmauer aufzubauen und niemanden an sich heranzulassen.