Unternehmensbewertung mittels Deal Multiples

Bei den sogenannten Deal Multiples werden die Verkaufspreise in Relation zum Umsatz, dem EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oder dem EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes and Depriciation) ermittelt. Investoren sprechen daher zum Beispiel von einem Unternehmenswert von zwei Mal Umsatz oder acht Mal EBIT.

Deal Multiples entsprechen aktuellen Marktpreisen für gehandelte Unternehmen in spezifischen Sektoren. Hintergrund ist die Vergleichbarkeit.