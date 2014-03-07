So reagieren Sie auf manipulative Fragen mit Gegenseitigkeitsfalle

Sie grenzen das Geschenk oder den Gefallen des Vorgesetzten klar von dem anderen, zweiten Thema ab.

Zuerst bedanken Sie sich. Nach einer kurzen Pause gehen Sie erst auf die Frage oder die Aufforderung ein, welche der Chef oder die Chefin an Sie gerichtet hat. Sagen Sie zum Beispiel:

„Vielen Dank, dass Sie sich für mich eingesetzt haben. Ich weiß das zu schätzen.“

Pause.

„Das Projekt in Marokko kann ich derzeit nicht übernehmen, weil …“

Sie nennen sachliche Gründe für die Absage oder den Einwand.