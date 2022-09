Warum brauchen Sie eine Vertriebsstrategie?

Die Verkäufer sind schlecht und das Marketing ineffizient. So klagen häufig Geschäftsführer und Vertriebsleiter. Doch oft liegt es nicht an der Qualität des Vertriebs und des Marketings, sondern am Fehlen einer schlüssigen Vertriebsstrategie.

Wenn Unternehmens- oder Vertriebsziele definiert werden, wie etwa die Marktführerschaft bei einem Produkt oder eine allgemeine Umsatzsteigerung, bleibt meist offen, wie das Unternehmen diese Ziele erreichen möchte. Welche Produkte tragen zur Zielerreichung bei? Welche Kundinnen und Kunden sind relevant?

Verkaufende und das Marketing bleiben orientierungslos und die von ihnen ergriffenen Maßnahmen verpuffen nahezu wirkungslos.