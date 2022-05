Vor- und Nachteile des direkten Vertriebs

Der Aufbau eines direkten Vertriebs mit eigenen Mitarbeitern bindet viel Kapital. Auch der mit ihm verbundene administrative und logistische Aufwand ist hoch. Zugleich ist aber die Gewinnspanne oft höher als beim indirekten Vertrieb, da Mittlerprovisonen entfallen. Bedeutsamer für die Entscheidung vieler Unternehmen, komplett oder in gewissen Marktsegmenten auf direkten Vertrieb zu setzen, sind jedoch in der Regel folgende zwei Faktoren:

Beim Direktvertrieb sind die Vertriebsmitarbeiter Beschäftigte des eigenen Unternehmens. Deshalb kann es recht einfach beeinflussen, wie die Verkäufer den Kontakt mit den Zielkunden gestalten und wie aktiv diese die Produkte bewerben.

Beim indirekten Vertrieb hingegen ist das Unternehmen diesbezüglich mehr oder minder stark vom „Goodwill“ der Mittler abhängig. Zweitens haben beim indirekten Vertrieb letztlich stets die Mittler den persönlichen Kontakt zu den Kunden. Es sind und bleiben ihre Kunden. Und der Erfolg des Herstellers hängt weitgehend davon ab, wie stark und aktiv die Mittler seine Produkte puschen.

Hier mögliche Vor- und Nachteile des direkten Vertriebs über eigene Mitarbeiter:

Vorteile beim direkten Vertrieb

Einfachere Steuerung und direktere Kontrolle des Absatzgeschehens

Unmittelbare (persönliche) Kommunikation mit den Endabnehmern

Erleichtertes Branding sowie Kundenbindung

Nachteile direkten Vertrieb

Personalintensiv

Hohe Fixkosten

Hoher eigener absatzorganisatorischer Aufwand

Massendistribution nur bedingt möglich

Mögliche Vor- und Nachteile des indirekten Vertriebs über selbstständige Mittler sind:

Vorteile beim indirekten Vertrieb

Erfordert wenig eigenes Personal

Absatzorganisatorische Aufgaben werden teilweise auf Mittler übertragen

Massendistribution möglich

Nachteile beim indirekten Vertrieb

Geringere Kontrolle des Absatzgeschehens

(Partielle) Abhängigkeit von Mittlern

Erschwerte Kommunikation mit den Endabnehmern

In der Praxis vertreiben denn auch viele Unternehmen ihre Produkte sowohl direkt als auch indirekt. Oder anders formuliert: Sie differenzieren in ihrem Vertriebskonzept etwa nach Produkt- und Kundengruppen. Das heißt: Während sie etwa die privaten Endkunden, bei denen das Handling in Relation zum Auftragsvolumen sehr zeit- und personalintensiv ist, vom Fach- oder Einzelhandel bedienen lassen, betreuen sie die Firmenkunden mit eigenen Vertriebsmitarbeitern.

Zuweilen differiert die Vertriebsform auch von Vertriebsregion zu Vertriebsregion – abhängig von der Struktur des jeweiligen Marktes und den Kaufgewohnheiten der Kunden. So ist es etwa üblich, dass Unternehmen ihre Produkte in Deutschland weitgehend über Mittler vertreiben, während sie in den USA auf Direktvertrieb setzen.

Generell gilt: Der indirekte Vertrieb ist für Unternehmen schwieriger zu steuern, denn hier sind diese stets auf das Wohlwollen der Mittler angewiesen. Jene haben als eigenständige Unternehmen oft andere Interessen als die Hersteller, sodass sich diese um die Gunst der Mittler bemühen müssen.