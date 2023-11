Beteiligung an einer GmbH

Eine geringere Verbreitung hat die Beteiligung von Mitarbeitenden an GmbHs. Der Grund: Mit der Beteiligung sind umfangreiche Rechte verbunden, die gerade in familiengeführten Unternehmen den Beschäftigten nur in besonderen Fällen eingeräumt werden.

Zudem war es über viele Jahre problematisch, die Rückgabe der Beteiligung bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu vereinbaren. Gerade dieser Tatbestand hat sich jedoch durch zwei Grundsatzurteile des Bundesgerichtshofs (Az: II ZR 342/03 und 173/04) zum Positiven verändert.

Bei der Beteiligung an einer GmbH sind aber die hohen Aufwendungen für die Übertragung der Anteile problematisch. Letztlich kommt daher die direkte GmbH-Beteiligung meist nur infrage, wenn eine langfristige Bindung von Führungskräften angestrebt wird.

Wenn auch Nicht-Führungskräfte am Eigenkapital der GmbH beteiligt werden sollen, vollzieht sich dies in der Regel über eine indirekte Beteiligung (siehe unten). Bei der indirekten Beteiligung wird eine Beteiligungsgesellschaft direkter Gesellschafter der GmbH. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können an der Beteiligungsgesellschaft in unterschiedlicher Form beteiligt werden.