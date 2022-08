Schritt 2: Phase der Beteiligung ermitteln

Welches Tochterunternehmen befindet sich in der Akquisitionsphase, in der Integrationsphase, in der Performancephase oder in der Desinvestitionsphase?

In der folgenden Tabelle sind alle Firmen aufgeführt, an denen Ihr Unternehmen eine Beteiligung besitzt oder diese anstrebt. Dabei unterscheiden Sie, in welcher Phase sich die Beteiligung befindet.

Für jede Beteiligung wird festgehalten, wie hoch der Marktwert und wie hoch der Buchwert der Firma ist. Damit wird für das Beteiligungscontrolling sichtbar, wie viele Unternehmen sich in der entsprechenden Lebensphase befinden und welchen Wert diese ausmachen.

Stellen Sie in der folgenden Tabelle zusammen, in welcher Lebensphase sich Ihre Beteiligungen befinden.