Regelungen und Merkmale der Mitarbeiterbeteiligung nach § 3 Ziffer 39 EstG

Die bereits im Jahre 2009 eingeführte Förderregelung wird zum 01.07.2021 erheblich ausgeweitet. Ab diesem Tag ist eine steuerfreie und sozialversicherungsfreie Zuwendung bis zu einer Obergrenze von 2.000 EUR pro Mitarbeiter und Jahr möglich.

Die Förderung stellt buchhalterisch aufseiten des Arbeitgebers Lohnaufwand dar. Er kann mit Überführung in die Mitarbeiterbeteiligung entweder zu handelsrechtlichem Eigenkapital oder auch Stammkapital gewandelt werden. Dies ist zunächst nur ein buchhalterischer Akt, der keinerlei Liquiditätsaufwand mit sich bringt. Ein Liquiditätsaufwand ist erst dann zu verzeichnen, wenn die Beteiligung zukünftig gekündigt wird und zur Auszahlung gelangt.

Wichtig ist in der Anwendung der Bestimmung zu beachten:

Die Arbeitgeberzuwendung kann immer nur auf freiwilliger Grundlage beruhen.

Der Förderbetrag von 2.000 EUR stellt eine Obergrenze dar. Es ist möglich und üblich, Zuwendungen unterhalb dieses Betrages zu gewähren.

Gewährt das Unternehmen eine Förderung unterhalb des Freibetrages, kann der Beschäftigte eine Aufstockung auf bis zu 2.000 EUR durch steuerfreie Entgeltumwandlung vornehmen. Auf diesen Betrag sind jedoch Sozialversicherungsanteile abzuführen.

Alternativ ist aber auch denkbar, eine höhere Zuwendung wie beispielsweise 2.000 EUR auszureichen. In diesem Fall sind die ersten 2.000 EUR steuerfrei, die weitere Förderung im Rahmen eines geldwerten Vorteils jedoch zu versteuern.

Grundsätzlich muss die Förderung allen Mitarbeitenden angeboten werden, die ein Jahr oder länger Ihrem Unternehmen angehören. Unter Bezug auf den Gleichbehandlungsgrundsatz können Sie jedoch differenzieren. So können etwa langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen höheren Förderanteil erhalten als diejenigen, die erst wenige Jahre dem Unternehmen angehören.

Der Förderanteil ist bei Auszahlung in der Zukunft ebenfalls steuerfrei.

Die Förderung kann auch über die Umwidmung einer Prämie oder Gewinnbeteiligung geleistet werden. So ist es möglich, eine variable Vergütung steuerfrei in Unternehmenskapital zu wandeln. Dies ist zudem möglich, wenn bisher eine Prämie ausgezahlt wurde, zukünftig aber kapitalisiert werden soll.

In der Praxis wird oftmals die Ausreichung der Förderung an Einzahlungen des Mitarbeitenden gekoppelt. Dies kann zum Beispiel in der Form gestaltet werden, dass bei Leistung eines Eigenbeitrags des Beschäftigten in Höhe von 200 EUR eine Arbeitgeberzuwendung von 100 EUR geleistet wird. Somit erfolgt auf dem Beteiligungskonto des Mitarbeiters eine Verbuchung von insgesamt 300 EUR.