Möglichkeiten der Gewinnausschüttung

Ist der Gewinnanteil der beteiligungsberechtigten Mitarbeiter berechnet, kann dieser unterschiedlich gewährt werden. Im Beteiligungsmodell wird festgelegt, zu welchem Termin der Gewinn ausgeschüttet wird und in welcher Form dies geschieht.

Die Auszahlung kann mit der nächsten Entgeltabrechnung erfolgen oder verteilt auf Teilbeträge. Die Aufteilung auf Teilbeträge wird häufig gewählt, wenn die Gewinnbeteiligung mit einer variablen Urlaubs- oder Weihnachtsgeldzahlung verbunden ist.

Bei der Auszahlung können auch Möglichkeiten zur Steuerersparnis genutzt werden. So können Gewinnanteile als Sachzuwendungen zugeführt oder in Lebensarbeitszeitkonten überführt werden. Soll eine langfristige Motivationswirkung erreicht werden, bietet sich die Umbuchung in eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung an.