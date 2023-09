Einzelne Listen mit unterschiedlichen Formaten

Sind die Listen, die Sie mit VSTAPELN() zu einer Liste zusammenführen, in ihrem Spaltenaufbau nicht identisch, werden diese dennoch kombiniert. Dann müssen Sie prüfen, und sicherstellen, dass in der kombinierten Liste die Einträge in einer Spalte zusammenpassen.

Die folgende Abbildung zeigt, dass eine Kombination von „Ungleichem“ von VSTAPELN() nicht erkannt wird. Die Einträge der drei Bereiche werden untereinander aufgelistet, ohne dass geprüft wird, was zusammengehört.