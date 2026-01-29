Was ist eine Fulfilment-Lösung

In der Welt des Online-Handels spielt Fulfilment eine sehr wichtige Rolle. Es beschreibt den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Lieferung beim Kunden.

Viele Webshops verwenden dafür spezielle Systeme oder Partner. Ein Beispiel dafür ist Monta, das verschiedene Lösungen anbietet, um Versand, Lagerung und Retouren zu verwalten.

Solche Systeme helfen den Webshops, den Überblick über Produkte, Bestellungen und Lieferungen zu behalten.