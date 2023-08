10. Aktives Teambuilding betreiben

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich als Team verstehen und gut zusammenarbeiten. In Unternehmen ohne Büro fehlt das soziale Gefüge, das sonst im Büro entsteht. Betreiben Sie deshalb aktives Teambuilding. Gemeinsame Unternehmungen aber auch Online-Events bieten sich hier an. Ziel all dessen ist, das Miteinander zu fördern, damit auch bei räumlicher Distanz die Teamarbeit funktioniert.