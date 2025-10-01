Wie Firmen zu Weihnachten Zukunft schenken
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennen diese Situation: Weihnachten rückt in großen Schritten näher und damit die Frage, was man den Mitarbeitenden diesmal schenken soll. Oder worüber würden sich Kundinnen und Kunden freuen?
Aber brauchen die Beschenkten den Präsentkorb mit den italienischen Spezialitäten, die Dankeschön-Pralinés oder die Flasche Rotwein wirklich? Oder könnte man das Budget für sie vielleicht anders sinnvoller einsetzen?
Die Aktion „Spenden statt Schenken“ von SOS-Kinderdorf bietet Unternehmen die Gelegenheit, statt in Geschenke in die Zukunft von Kindern und Familien zu investieren.
Wertvolles gesellschaftliches Engagement
Das Prinzip von „Spenden statt Schenken“ ist ganz einfach: Das Budget für Firmengeschenke wird in eine Spende umgewandelt. Kinder, Jugendliche und Familien erfahren mit diesem Geld ganz konkrete Hilfe. SOS-Kinderdorf schenkt alleingelassenen Kindern damit ein neues Zuhause, finanziert Maßnahmen für Gesundheit und Bildung und gibt Familien in Not eine neue Perspektive.
Was gibt es Schöneres, als den Menschen Freude zu schenken, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen? Oft sind das Kinder – die Schwächsten unserer Gesellschaft.
Von einer solchen Spende profitieren auch Unternehmen: Denn sie zeigen damit, dass ihnen das Lösen von Problemen wie Kinderarmut und Chancenungerechtigkeit wichtig ist – und dass sie soziale Verantwortung übernehmen. So tun Unternehmen zu Weihnachten Gutes und leben gleichzeitig Kunden und Geschäftspartnern gesellschaftliches Engagement vor.
Unternehmen als Vorbilder
Engagierte Mütter und Väter und eine liebevolle Familie sind der Anker im Leben jedes Menschen, vor allem von Kindern. Vorbilder, die uns ermuntern, eigene Wege zu gehen. Solche Vorbilder können auch Unternehmen sein. Denn auch sie stehen zunehmend im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Sind ihre Produktionsbedingungen fair? Setzen sie sich für Diversität ein? Bieten sie moderne Arbeitsmöglichkeiten? Und vor allem: Lassen sie die Gesellschaft an ihrem Erfolg teilhaben? Unternehmerischer Erfolg und nachhaltiges sowie sozial verantwortliches Handeln gehen Hand in Hand. Wer sich engagiert, wird von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden positiver wahrgenommen.
Für Firmen, die ihr Engagement für „Spenden statt Schenken“ nach außen kommunizieren wollen, stellt SOS-Kinderdorf deshalb Materialien wie Online-Banner, Printeinleger oder SOS-Partner-Signets zur Verfügung.
SOS-Kinderdorf als starker Partner
SOS-Kinderdorf setzt sich seit knapp 70 Jahren für den Schutz und das Wohlergehen von Kindern und Familien in Deutschland und der Welt ein. In den SOS-Kinderdörfern finden Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, ein liebevolles neues Zuhause.
Darüber hinaus unterstützt die Organisation Familien mit Angeboten wie Erziehungs- und Familienberatung, Frühförderung und Mehrgenerationenhäusern und hilft Jugendlichen auf dem Weg in Ausbildung und Beruf. Viele dieser Projekte wären ohne die Unterstützung durch Spendengelder nicht möglich.
Seit knapp 70 Jahren macht sich SOS-Kinderdorf für die Rechte und Anliegen von Kindern und Jugendlichen stark und hilft in familiären Notlagen. Denn jedes Kind verdient es, in Liebe und Geborgenheit aufzuwachsen.
Mit der Spende Gutes tun – ganz konkret
Wie Unternehmen ihre Weihnachtsspende genau einsetzen, bleibt ihnen überlassen. Sie können zum Beispiel vor Ort in ihrer Region etwas Gutes tun oder ihre Spende in nationale oder internationale Projekte fließen lassen.
Dabei hat sich SOS-Kinderdorf verschiedenen Kontroll- und Transparenzmechanismen verpflichtet und ist unter anderem Träger des DZI-Spendensiegels. So stellt die Organisation sicher, dass jede Spende dort ankommt, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Und, dass nicht nur zu Weihnachten Kinderaugen wieder strahlen.
Der SOS-Kinderdorf e. V. ist seit seiner Gründung 1955 kontinuierlich zu einem bundesweit etablierten Jugendhilfeträger mit einem breiten Angebotsspektrum herangewachsen. Zielstrebig und bedarfsorientiert hat der Verein seine pädagogischen Leistungen weiterentwickelt und zu differenzierten Hilfen aus einer Hand ausgebaut. Gezielt engagiert er sich heute an ausgewählten Standorten in allen Bundesländern dafür, positive Lebensbedingungen für benachteiligte junge Menschen und ihre Familien zu ermöglichen.