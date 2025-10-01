Wie Firmen zu Weihnachten Zukunft schenken

Wertvolles gesellschaftliches Engagement

Das Prinzip von „Spenden statt Schenken“ ist ganz einfach: Das Budget für Firmengeschenke wird in eine Spende umgewandelt. Kinder, Jugendliche und Familien erfahren mit diesem Geld ganz konkrete Hilfe. SOS-Kinderdorf schenkt alleingelassenen Kindern damit ein neues Zuhause, finanziert Maßnahmen für Gesundheit und Bildung und gibt Familien in Not eine neue Perspektive.

Was gibt es Schöneres, als den Menschen Freude zu schenken, die unsere Hilfe am dringendsten benötigen? Oft sind das Kinder – die Schwächsten unserer Gesellschaft.

Von einer solchen Spende profitieren auch Unternehmen: Denn sie zeigen damit, dass ihnen das Lösen von Problemen wie Kinderarmut und Chancenungerechtigkeit wichtig ist – und dass sie soziale Verantwortung übernehmen. So tun Unternehmen zu Weihnachten Gutes und leben gleichzeitig Kunden und Geschäftspartnern gesellschaftliches Engagement vor.