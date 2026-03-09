Künstliche Intelligenz wird zum Standard – nicht zum Extra

KI-gestützte Systeme übernehmen mehr als nur die Belegerkennung. Sie ermöglichen

intelligente Plausibilitätsprüfungen,

automatische Kategorisierung nach unternehmensspezifischen Richtlinien und

die frühzeitige Erkennung von Anomalien.

Ziel ist nicht Kontrolle um jeden Preis, sondern Entlastung:

Mitarbeitende müssen weniger nachbessern,

die Finanzabteilung weniger kontrollieren.

Unternehmen profitieren von konsistenten Daten und einem viel geringeren Zeitaufwand.

Leider steigt mit dem Einsatz von KI gleichzeitig auch das Betrugsrisiko. Die KI erleichtert es,

manipulierte oder künstlich erzeugte Belege,

nachträglich veränderte Beträge oder

private Ausgaben, die außerhalb der Reiserichtlinie liegen, einzureichen.

Bald wird man durch KI gefälschte Belege nicht mehr von echten unterscheiden können. Unternehmen sehen bereits heute eine wachsende Zahl solcher Fälle.

Moderne Systeme müssen daher nicht nur automatisieren, sondern auch Auffälligkeiten intelligent erkennen und regelbasiert prüfen. KI wird damit gleichermaßen Effizienztreiber und Schutzmechanismus.